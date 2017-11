Replongez-vous dans les couleurs de l'automne grâce aux images de nos lecteurs

Du 12 octobre dernier au 1er novembre, nos lecteurs sur EnBeauce.com ont été invités à partager avec nous leur passion pour l'automne et la photographie. À l'approche du changement d'heure et de la noirceur du mois de novembre, avant que les lumières de Noël viennent égayer l'hiver et la neige blanchir les paysages, plusieurs de nos abonnés nous ont fait parvenir leurs plus beaux exemples des couleurs et de la mélancolie de cette saison si flamboyante. Une belle occasion de se replonger au coeur des paysages colorés du beau début d'automne rencontré dans la région.

Merci à toutes les personnes dont les photos sont publiées aujourd'hui d'avoir pris le temps de nous faire parvenir leurs plus belles prises de vue et d'avoir pu ainsi immortaliser les couleurs si caractéristiques de l'automne. Mélancoliques, oniriques ou éclatantes, les différentes images reçues illustrent au mieux la beauté de cette saison si inspirante pour de nombreux artistes, très présente dans la poésie romantique du XIXe siècle.