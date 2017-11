Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe

C’est aujourd’hui (1er novembre) que débute la campagne de vaccination contre la grippe pour la saison 2017-2018.

« Très contagieuse, la grippe peut entraîner de sérieuses complications et des hospitalisations chez les personnes les plus vulnérables. La meilleure façon de réduire le risque de développer ces complications demeure la vaccination. D’où l’importance de bien s’informer sur cette option, ce que favorise justement cette campagne. Les personnes qui s’inquiètent pour leur santé ou qui s’interrogent sur la nécessité de se faire vacciner contre la grippe sont invitées à en parler avec un professionnel de la santé », a mentionné la ministre déléguée de la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois.

Le vaccin est gratuit pour les personnes appartenant aux groupes suivants :

• les enfants de 6 à 23 mois

• les personnes de 2 à 60 ans ayant une maladie chronique (diabète, troubles immunitaires, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire, maladie rénale)

• les femmes enceintes au cours du deuxième ou du troisième trimestre de leur grossesse (et du premier trimestre en présence d’une maladie chronique)

• les personnes de 60 ans et plus

• les proches de toutes ces personnes, ainsi que les personnes qui en prennent soin (incluant les travailleurs en garderie)

• les proches des bébés de moins de six moins

• et des travailleurs de la santé