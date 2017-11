Élections municipales : les personnes aînées veulent se faire entendre

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dans les locaux de la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ), le président du conseil d’administration, Rosaire Roy et le directeur général, Gérald Lépine, ont interpellé les candidats aux élections municipales.

« La clientèle ainée est celle qui, élection après élection, vote en plus grand nombre. Les élections municipales de dimanche prochain ne feront pas exception » a fait part M. Roy.

Il a également mentionné, à propos des transports, que c’est un problème dans les régions. « Sans service d’entraide opéré par des bénévoles, plusieurs municipalités n’auraient aucun moyen de transport pour les aînés. Il faut injecter plus d’argent, mais aussi réorganiser le modèle d’action. »

La FADOQ a fait savoir qu’elle souhaitait que le gouvernement municipal puisse se rapprocher de sa population et que les décisions puissent être prises pour l’ensemble de la population, y compris les ainés. La fédération souligne que le programme Municipalité amie des aînés (MADA) est un pas dans la bonne direction, mais qu’il y a encore du travail à faire.

« En plus d’être toutes reliées, les problématiques vécues par les aînés sont des facteurs importants dans l’isolement des personnes. Si, en plus d’avoir peu de moyens financiers, peu d’accès à des services de santé, peu ou pas de possibilité de mobilité, et qu’on y ajoute la difficulté de se loger, on accroît le risque de perdre le contact avec la personne aînée, un recul pour notre société. »