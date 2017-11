Un 2e match de hockey-bénéfice au profit d'Alphare à Saint-Georges

Le Cléri Sport Junior AA de Saint-Georges affrontera les Bulldogs de Beauce-Centre dans le cadre d'un match de hockey-bénéfice au profit du Centre d'alphabétisation populaire de Beauce Alphare le mois prochain. La partie, qui se déroulera vendredi le 15 décembre, à 21 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, a pour objectif de soutenir la cause de l'alphabétisation.

Ce match de hockey sera une occasion de parler d’alphabétisation et de sensibiliser la population beauceronne à cet effet.

« Avoir de la difficulté à lire, écrire ou utiliser un ordinateur en 2017, c’est un réel handicap et les gens doivent en patiner un coup pour réussir dans la vie », explique la directrice d’Alphare, Annie Poulin.

« Tout devient compliqué : compléter ses études, trouver et garder un emploi, éduquer ses enfants et jouer son rôle de citoyen en allant voter par exemple », renchérit-elle.

De son côté, le capitaine du Cléri Sport, Pascal Fleury, souhaite rappeler l’importance de soutenir la cause de l’alphabétisation. « J’ai eu la chance d’avoir la santé, la capacité d’apprendre, et surtout des parents qui ont toujours cru en moi, mais je sais que ce n’est pas le cas pour tout le monde », mentionne-t-il.

« Soyons derrière ces personnes qui ont eu un parcours de vie plus difficile, parce qu’eux aussi, ils ont des rêves à réaliser », ajoute-t-il.

Comment se procurer des billets ?

Les billets seront vendus au coût de 10 $. De ce montant, 8 $ sera directement remis à Alphare pour soutenir ses activités d’alphabétisation et d’éducation populaire auprès de la population de la MRC de Beauce-Sartigan.

« Notre objectif est de recueillir 1 000 $, ce qui nous permettra d’actualiser notre salle de classe en faisant entre autres l’acquisition d’un grand écran télé HD », précise Madame Poulin.

« À tous les jours, nous donnons des cours de lecture, d’écriture et d’informatique dans cette salle et l’écran en place est trop petit et n’est plus adéquat pour répondre aux besoins des clients. Nous souhaitons offrir un environnement de formation professionnel et de qualité à tous ceux qui s’inscrivent à des cours chez nous », ajoute-t-elle.

Les personnes intéressées à se procurer des billets sont invitées à contacter la directrice de l'organisme, Annie Poulin, au 418-226-4111, ou encore par courriel à l'adresse info@alphare.ca.

Il est également possible d'acheter des billets en formule « cadeau », ce qui permet de soutenir les activités d’Alphare et de faire un cadeau de Noël à une personne moins nantie qui pourra alors assister gratuitement au match de hockey.

La mission d'Alphare est de réaliser des activités gratuites d’alphabétisation et d'éducation populaire auprès des personnes de 16 ans et plus souhaitant améliorer leurs capacités en lecture, en écriture, en calcul et en informatique de base.

Rappelons que la partie entre le Cléri sport junior AA de Saint-Georges et les Bulls de Saint-Prosper de l'an dernier avait permis d'amasser un montant de 710 $ au profit de cet organisme.