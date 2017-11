Le 15e Défi têtes rasées Leucan a été lancé sous le thème de l'espoir à St-Georges

Lors d'un 5 à 7 de lancement organisé le jeudi 2 novembre dernier au Rock Café, Leucan région Québec a présenté les trois jeunes porte-paroles de la prochaine édition ainsi que son président d'honneur. Se tenant cette année sous le thème de l'espoir, il aura lieu le dimanche 10 juin 2018 au Carrefour St-Georges, où les personnes prêtes à se faire couper les cheveux à ras pourront venir mettre leur tête à prix. Rappelons que l'année passée, le Défi têtes rasés Leucan avait permis de générer des dons de 130 000 $ à Saint-Georges.

Activité de financement majeure pour l'association créée en 1978, le Défi têtes rasées Leucan permet d'amasser des dons offrant un accompagnement pour des centaines de familles d'enfants atteints du cancer, soutenus dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie. Représentant l'un des principaux bailleurs de fonds pour la recherche clinique, l'association Leucan remet chaque année pour la cause près d'1M$, contribuant ainsi à l'amélioration du taux de survie des personnes malades, passé de 15% à 82% en une quinzaine d'années.

C'est pour mettre en valeur l'espoir et la rémission que le Défi têtes rasées Leucan a fait appel cette année à trois jeunes porte-paroles symbolisant le courage face à la maladie :

Karol-Ann Guay, 16 ans, en rémission d'un rhabdomyosarcome

Matthew Gagnon, 10 ans, en rémission d'une leucémie aiguë lymphoblastique

Mia Doyon, 9 ans, en rémission d'une tumeur de Wilms

« Quand le diagnostic de la maladie nous tombe dessus, Leucan est un peu comme un bateau. on saute dedans et on se sent entourés », a commenté la mère de Mia.

Présents au lancement d'hier soir, les porte-paroles de la 15e édition, ou un de leurs parents pour les plus jeunes, ont pris le temps de décrire à quel point l'accompagnement reçu grâce à Leucan durant la maladie leur avait apporté amour et réconfort, leur permettant de se sentir moins seuls durant l'épreuve du cancer et d'offrir aux enfants malades différentes activités de soutien. « Aidons-les à aider nos enfants et nos familles », a encouragé la mère de Matthew.

Plusieurs activités prévues par le nouveau président d'honneur Gilbert Trudeau

Président de RCM Modulaire, Gilbert Trudeau a présenté jeudi soir les principales activités qu'il compte organiser durant sa présidence d'honneur pour générer un maximum de fonds pour Leucan. Parmi ces dernières, il compte notamment faire participer son entreprise à la construction d'une maison pour laquelle un tirage devrait avoir lieu le 10 juin prochain, sous réserve de l'autorisation délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Par ailleurs, une première édition d'un festival "Lumberjack" est prévue pour le printemps prochain à Saint-Benoît-Labre. « J'ai la conviction que Leucan fait une différence. Si on peut aider un peu cette cause, je pense que c'est un devoir qu'on a à faire. Moi, je vais m'impliquer à 100% », a conclu M. Trudeau.

Les personnes peuvent s'inscrire au Défi en se rendant sur le lien suivant : https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=232306®ion_id=8108.