La FQM déplore de la décision des États-Unis de maintenir une surtaxe de 20,83 %

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a dénoncé publiquement la décision du Département du commence des États-Unis d’imposer au bois d’œuvre des droits compensatoires moyens de 14,25 % et des mesures antidumping de 6,58 % pour un total de 20,83 % en surtaxe.

« ll est désolant de voir que nous nous retrouvons dans une situation similaire à celle de 2002. Ce sont 225 municipalités, dont la vitalité dépend de l’industrie forestière. On salue la décision d’Ottawa d’intenter des recours judiciaires contre le gouvernement américain, mais cette décision ne doit absolument pas mettre un terme aux négociations entourant un accord bilatéral sur le bois d’œuvre », a fait savoir le président de la FQM, Richard Lehoux.

La FQM demande au gouvernement du Québec de continuer ses démarches afin de faire connaître son régime forestier pour que le Québec soit exclu de l’imposition de tout droit compensatoire.

« La FQM va continuer à représenter les intérêts des municipalités auprès des différents paliers de gouvernement et continuer à appuyer les démarches afin de protéger notre industrie et assurer le développement économique de nos communautés. On est habitué de se serrer les coudes quand les choses tournent mal et c’est ce que l’on va continuer à faire jusqu’à ce que cette crise soit résolue. »