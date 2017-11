Autisme au Québec : plus nombreux chez les garçons

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) a reçu dernièrement le rapport de l’Institut national de santé publique. Parmi les faits saillants, l’énoncé qui relate que le taux de prévalence n’a cessé d’augmenter dans les 15 dernières années et que le nombre de garçons ayant un TSA est de quatre à cinq fois supérieur au nombre de filles.

Le rapport, « Surveillance du trouble du spectre de l’autisme TSA » a révélé que les personnes autistes d’un an à 17 ans ont, dans la plupart des cas, plus de maladies concomitantes que les enfants sans TSA du même âge, que ce soit pour les maladies infectieuses, les traumatismes ou les affections héréditaires et dégénératives, l’épilepsie, etc.

Il semble qu’une personne ayant un TSA peut recevoir jusqu’à deux fois plus d’actes médicaux.

Le document relève également que le taux de mortalité par suicide chez les personnes d’un an à 17 ans ayant un TSA est deux fois plus élevé que dans la population du même âge sans TSA et le taux de mortalité lié à d’autres causes est cinq fois plus élevé.