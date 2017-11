Un total de 48 oriflammes installées en Beauce en hommage aux vétérans

À partir de la première semaine de novembre, plusieurs oriflammes ont été installées à travers la Beauce pour rendre hommage aux militaires de la région à l'approche du Jour du Souvenir. En tout, 48 bannières ont été mises en place dans 6 municipalités pour la première édition de ce projet porté par la Légion royale canadienne, destiné à insister sur le devoir de mémoire.

À lire également : Des oriflammes rendront hommage aux militaires de la région pour le Jour du Souvenir​

« L'idée était d'installer des bannières dans les lieux publics permettant aux familles et amis de rendre hommage aux militaires actifs, vétérans ou décédés pendant la période entourant le Jour du Souvenir », avait expliqué Alain Maheux en mai dernier, lors du lancement du projet. Encouragé à présenter l'idée devant la MRC Beauce-Sartigan, le président de la filiale 249 de la Légion royale canadienne avait obtenu un appui financier ayant permis à différentes municipalités de bénéficier d'oriflammes dès cette année. Pour leur part, deux municipalités de la MRC Robert-Cliche ont installé aussi leurs bannières : Beauceville et Saint-Victor. L'ensemble des 48 oriflammes ont été installées de la manière suivante :

19 à Beauceville

18 à Saint-Georges

5 à Saint-Côme

3 à Saint-Victor

2 à Saint-Gédéon

1 à Saint-Zacharie

Les oriflammes à Saint-Georges ont été installées le mardi 2 novembre dernier par l'employé des Travaux publics de la Ville Mathieu Poulin, ainsi que par Daniel Boutin, de l'entreprise Bourque Électrique. Les bannières ont été installées pour la plupart dans le secteur ouest de la ville, surtout autour du Parc des Vétérans.

Les personnes désireuses de rendre hommage à un ami ou un membre de leur famille qui a fait ou qui fait encore partie des Forces armées devront débourser 50 $, le montant excédentaire de 150 $ étant comblé par la filiale beauceronne de la Légion royale canadienne et la subvention accordée par la MRC Beauce-Sartigan. Plus de détails en appelant Alain Maheux au 418-594-8290 ou en lisant l'article publié en lien plus haut.