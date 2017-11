Une nouvelle phase pour le projet Ça marche Doc! à Saint-Georges

Le projet Ça marche Doc! s’arrêtera à Saint-Georges le 18 novembre à 10 h. Le lieu de rassemblement sera près de la rivière Chaudière, en face du Centre sportif Lacroix-Dutil, en direction du Sentier de la passerelle.

Ce projet, lancé en septembre 2016, vise à faire connaître les multiples liens qui existent entre la santé et l’aménagement urbain. Chaque semaine, un médecin convie la population à participer à une marche exploratoire dans un milieu différent Québec ou de Chaudière-Appalaches.

Il s’agit d’une série de 24 émissions télévisées sur les ondes de MAtv.

Ces marches, gratuites, ouvertes à tous et sans inscription, ont lieu les samedis matins pendant 45 minutes et sont précédées d’émissions télévisées avec des experts en médecine, urbanisme, économie, foresterie urbaine, architecture, etc.