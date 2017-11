Le Rappel organise une soirée portes ouvertes à Saint-Georges

L'organisme communautaire Le Rappel souhaite convier la population beauceronne à une soirée d'information sur le fonctionnement de son atelier de réadaptation socioprofessionnelle qui se déroulera lors du jeudi 16 novembre prochain, de 18 h 30 à 20 h 30, dans ses locaux situés à Saint-Georges.

Pour l'occasion, il fera fera plaisir aux intervenants de l'organisme de présenter leurs services aux citoyens, en plus de faire visiter leurs espaces et d'expliquer leur mission et leurs valeurs.

La soirée d'information aura pour objectif d'aider les gens dans le développement et le maintien de leurs acquis, leur confiance en soi et leur estime de soi.

Les gens qui seraient intéressés à assister à cette soirée sont priés de confirmer leur présence par courriel à l'adresse lyne@lerappel.org ou encore par téléphone en communiquant au 418-227-2025 avant le vendredi 10 novembre prochain.