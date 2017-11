Le CISSS-CA octroie 60 000 $ à Moisson Beauce pour récupérer de la viande

La banque alimentaire Moisson Beauce se réjouit de l'aide spéciale de 60 000 $, répartie sur deux ans, que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) lui a octroyée pour soutenir son projet de récupération de viandes dans les supermarchés.

Cette aide, répartie en deux versements égaux, est non récurrente et le réseau des banques alimentaires du Québec cherche à mettre sur pied différentes stratégies pour pérenniser l'avenir de ce programme de récupération de viandes, présenté par la banque alimentaire comme une « solution unique à la précarité alimentaire vécue par les personnes en situation de vulnérabilité et au gaspillage alimentaire de denrées ».

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Moisson Beauce, mais surtout pour toutes les personnes qui bénéficient de ce projet mis en oeuvre en 2015 », a déclaré la directrice générale de la banque alimentaire Nicole Jacques.

« Nos efforts ont permis de redistribuer plus de 130 000 kg de viandes, des protéines rares et essentielles pour notre clientèle défavorisée en Chaudière-Appalaches », a-t-elle précisé en soulignant par ailleurs l'implication du député de Beauce-Sud, M. Paul Busque.

« Chaque semaine, Moisson Beauce joue un rôle primordial dans la région afin de favoriser l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté », a commenté Paul Busque.

Il a rappelé à quel point le rôle joué par la banque alimentaire dans le tri, la transformation et la redistribution de nourriture et de divers produits pour les personnes vivant des situations socio-économiques difficiles en Chaudière-Appalaches était primordial. « Nous espérons que cette aide financière procurera l'élan nécessaire à l'organisme afin d'assurer la pérennité de son important programme de récupération de viandes », a-t-il ajouté.

Rappelons que près de 687 317 kg de denrées sont redistribués chaque année par Moisson Beauce dans ses magasins participants, soit l'équivalent de pas moins de 4 442 615 $.