Neuf pilotes du CAB ont survolé Québec pour se préparer au Jour du Souvenir

Dans la matinée du samedi 4 novembre dernier, neuf pilotes du club aéronautique de Beauce (CAB) ont survolé la rivière Chaudière jusqu'à Québec lors d'une répétition en vue du salut aérien qui sera effectué dans la Beauce à l'occasion des commémorations du Jour du Souvenir.

Le groupe était composé de 9 appareils, dont 8 volaient en formation et le 9e se tenait à l'écart avec à son bord le photographe Hugues Drouin. Ce dernier est lui-même pilote et membre des CAB Boys, dont la formation comprend près d'une quinzaine de pilotes civils capables de voler en formation à bord d'appareils de différents types. Certains d'entre eux, ayant appris ces techniques de vol spécialisé auprès de Michel Pomerleau, cumulent aujourd'hui pas moins de 200 vols en formation.

Les neuf appareils ont ainsi survolé la ville de Saint-Georges avant de se diriger vers les ponts de Québec en longeant la rivière Chaudière, puis le château Frontenac et le Centre Vidéotron, soit un parcours d'environ une heure et 45 minutes. Toutes les étapes du vol avaient été planifiées avec le Centre d'information de vol de Québec, Nac Canada et les contrôleurs de la tour de Québec.

Rappelons que le principal objectif de cette sortie était d'effectuer une répétition des saluts aériens présentés dans la région à l'occasion du Jour du Souvenir. Si les conditions météorologiques incertaines de dimanche dernier n'ont pas permis aux aviateurs de survoler Beauceville à l'occasion de la première commémoration qui s'y est déroulée, ils seront présents dans le ciel de Saint-Georges pour la prochaine cérémonie qui se tiendra samedi au niveau du cénotaphe.

En plus du leader du groupe, le major à la retraite Michel Pomerleau, et du lieutenant-colonel Robert Bergeron, qui fermait la formation, les autres pilotes présents ce jour-là étaient les suivants : François Paradis, Gilles Lessard, Daniel Parent, Bernard Poulin, Tony Bolduc, Pierre Vermette et Claude Drouin