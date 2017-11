Projet Aider… pour s’aider : pour aider les personnes avec des problèmes mentaux

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a mis en place le projet Aider… pour s’aider!, dans lequel six personnes ayant des problèmes de santé mentale, seront accompagnées par deux intervenants du CISSS pour se rendre à l'Équateur.

Le but du projet est de consolider les acquis et les apprentissages de cette clientèle grâce à un voyage de coopération, d’immersion, de solidarité et d’entraide.

« Nous avons la conviction que d’accompagner ces gens leur redonnera espoir, leur donnera satisfaction et reconnaissance. Ainsi, le sentiment d’être utile pourra servir de levier d’intervention et sera un point d’ancrage pour poursuivre leur cheminement dans un projet de vie qui leur tient à cœur. Souvent, les nombreux échecs ont assombri le sentiment de réussites valorisantes. C’est pour ces raisons que le cheminement est tout aussi important que le voyage en soi », a indiqué l’une des intervenantes du projet, Sara Bernard.

« Pour moi, l’annonce de ce projet m’a donné espoir de rester en vie pour pouvoir réaliser un rêve que je croyais impossible. J’ai encore de la difficulté à réaliser que je fais partie de ce groupe », était heureux de dire l’un des participants.