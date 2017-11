Près de 200 personnes rendent hommage aux militaires disparus à St-Georges

Dans la matinée du samedi 11 novembre, aux alentours de 11h, pas moins de 200 personnes s'étaient réunies sur la place des vétérans pour participer, en présence des cadets de l'air de Saint-Georges et de plusieurs dignitaires, à la cérémonie commémorative du Jour du Souvenir. Un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, alors que le monde reste touché par de nombreux conflits, le devoir de mémoire est toujours aussi important.

Ayant débuté par une minute de silence rendant hommage aux disparus, la cérémonie du Jour du Souvenir, à Saint-Georges, s'est poursuivie par le dépôt de couronnes de fleurs aux pieds du cénotaphe et la lecture des noms de tous les militaires de la région tombés au champ d'honneur, notamment lors de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre de Corée ainsi que des différentes missions de paix à travers le monde.

Un salut aérien de circonstance a été effectué aussi par le club aéronautique de Beauce en adoptant la formation du disparu (le « Missing Man », en anglais), exécuté à la mémoire des militaires tombés au combat. Le major Michel Pomerleau, le lieutenant-colonel Robert Bergeron ainsi que les pilotes Simon Drouin, Bernard Poulin, Tom Redmond et Pierre Vermette étaient aux commandes des appareils.

« Nous leur devons le mode de vie que nous avons aujourd'hui, et nous sommes ici pour célébrer le devoir de mémoire », a déclaré le député de Beauce-Sud, Paul Busque.

Parmi les dignitaires présents à la cérémonie, les députés Paul Busque et Maxime Bernier ainsi que le maire de Saint-Georges, Claude Morin, et le préfet de la MRC Robert-Cliche, Luc Provençal, maire de Beauceville, sont venus déposer des gerbes aux pieds du monument de la place des vétérans. Le député fédéral a souligné à cette occasion l'importance de la mémoire du sacrifice des militaires tombés au combat, « pour que nous puissions vivre dans un pays libre et démocratique ».