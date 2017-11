Un montant de 5 000 $ amassé pour l'AIS Beauce-Sartigan au 2e Festi-Lions

La deuxième édition du Festi-Lions, qui s'est déroulée du 15 au 17 septembre derniers dans le stationnement arrière du Carrefour Saint-Georges, a permis d'amasser un montant de 5 000 $ au profit de l'Association pour l'intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan.

Ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont déplacées pour assister à l'événement organisé par le Club Lions de Saint-Georges en septembre dernier visiter les kiosques des exposants, pour profiter des manèges de Beauce-Carnaval, pour assister aux prestations des Trinkeux et de Beatles Acoustic et pour profiter de l’animation que le festival proposait tout au long de la fin de semaine.

Plusieurs membres du Club Lions de Saint-Georges se sont déplacés dans l’un des locaux utilisés par l’AIS ce samedi (11 novembre) pour remettre un chèque au montant de 5000$ à certains membres du groupe des « Petits Curieux TSA », aux intervenantes sur place et au directeur de l’organisme, Emmanuel Rodrigue.

« Cette somme a déjà été investie dans la construction d’une aire de jeux sécuritaire et adaptée pour les enfants qui fréquentent notre camp de jour estival. La demande pour les jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) augmente d’année en année et nous nous devions d’avoir des installations pour mieux répondre à leurs besoins », mentionne monsieur Rodrigue.

L’aire de jeux a été construite au coût de 7500$ en juin dernier. « Au nom des membres de l’AIS, de notre équipe de travail, en celui du CA et du mien, je remercie chaleureusement le Club Lions de Saint-Georges pour le montant, mais surtout de leur ouverture et de s’être rapproché de nos membres tout au long du festival et de la dernière année à travailler ensemble pour le succès de l’événement. Leur apport a fait, fait et fera une grande différence! », conclut-il.

Malgré la réussite de l’événement, le comité organisateur se questionne sur la formule de celui-ci et ne sait pas s’il sera de retour l’an prochain. « On va se rencontrer et voir ensemble ce qui pourrait être mieux fait dans la formule pour amener un événement encore plus populaire. Nous tenons à remercier les précieux et généreux partenaires qui ont rendu cette 2e édition possible et qui nous ont permis de remettre cette somme à l’AIS » mentionne Jean-Pierre Binet, membre du comité organisateur du Festi-Lions.

Rappelons que la première édition de cet événement, qui a eu lieu du 16 au 18 septembre 2016, avait permis de récolter un total de 10 000 $ pour la Maison de la famille Beauce-Etchemins.