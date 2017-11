Le Cégep Beauce-Appalaches remet 8 000 $ de bourses à 26 étudiants-recrues

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a remis à 26 étudiants-recrues ses bourses "Coup de pouce" et bourses "d'Accueil" totalisant la somme de 8 000 $ et destinées à souligner l'implication de ces nouveaux étudiants dans leur école et leur milieu.

« Nos boursiers sont un peu comme des choix de repêchage exceptionnels qui méritent un bonus pour avoir signé avec leur équipe. Ils ont connu des carrières mémorables au secondaire grâce à leur implication communautaire, sportive ou artistique. Ils seront des chefs de file au sein de notre formation », a déclaré la directrice de la Fondation du Cégep Isabelle Déchêne.

Sur les 26 lauréats, vingt étudiants proviennent d'écoles de la région Chaudière-Appalaches et de la MRC du Granit. Ils ont chacun reçu une bourse "Coup de pouce" de 250 $. Quinze d'entre eux fréquentent le centre de formation de Saint-Georges, trois celui de Sainte-Marie et deux celui de Lac-Mégantic.

Par ailleurs, les six autres boursiers ont obtenu chacun une bourse "d'Accueil" de 500 $, remis à des étudiants étrangers ou demeurant à plus de 80 km du centre d'études qu'ils fréquentent. Le montant plus élevé de cette dernière bourse permettra ainsi de compenser les frais de logement et de transport engendrés par cette distance.

« Chacun d'entre eux sera une pièce importante de notre équipe. Notre dernier repêchage a été excellent », a commenté le directeur général du Cégep Mario Landry.

« Nos boursiers se sont démarqués par leur implication dans leur école et dans leur milieu. Le talent de certains leur a permis d'obtenir des résultats académiques remarquables alors que la persévérance a permis à d'autres de surmonter les difficultés dans certaines matières », a-t-il précisé. L'engagement des étudiants récompensés peut être ainsi d'origine sportive, académique, culturelle, environnementale, humanitaire ou encore lié à leur implication bénévole ou leur engagement au sein des cadets.

À noter que depuis le début de l'année 2017, 39 400 $ de bourses ont été remises par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.