La paroisse de Saint-Camille-de-Lellis reçoit 80 320 $ pour favoriser l'entraînement des personnes aînées

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 80 320 $ à la Paroisse de Saint-Camille-de-Lellis pour la réalisation de son projet d’aménagement d’une salle d’entraînement et d’une salle de rencontre dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités.

« Ce projet contribuera au vieillissement actif et en santé des personnes aînées de la communauté et à l’amélioration de leurs conditions de vie et celles de tous les citoyens », a commenté la député de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

« En adaptant les installations de nos municipalités à la réalité des personnes aînées, nous permettons à ces dernières de demeurer actives dans leur milieu, d’y vivre pleinement et de contribuer et à sa vitalité. Il suffit souvent de quelques ajustements pour favoriser le vieillissement actif », a mentionné la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau.

Faits saillants

• Le projet consiste à aménager une salle d’entraînement dans un bâtiment situé sur le terrain des loisirs et une salle de rencontre dans la bibliothèque municipale.

• En vertu des normes du programme des normes du programme, le coût maximal admissible pour ce projet est établi à 100 400 $. Le gouvernement du Québec verse 80 320 $ alors que la contribution de la Paroisse de Saint-Camille-de-Lellis se chiffre à 20 080 $.

• Les municipalités qui ont adopté une politique et un plan d’action s’inscrivant dans la démarche MADA sont admissibles au PIQM-MADA. L’aide financière accordée à la Paroisse de Saint-Camille-de-Lellis découle de l’appel de projets tenus en 2015 pour ce programme.