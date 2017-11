Fermeture de 22 Loblaws : la région sera-t-elle touchée ?

La société de distribution alimentaire Les Compagnies Loblaw Limitée a annoncé aujourd’hui qu’elle procèdera à la fermeture de 22 magasins non rentables d’ici la fin du premier trimestre 2018.

Au Québec, Loblaw a les bannières Pharmaprix, Provigo Le marché et Maxi. Dans la région, il y a un Maxi à Saint-Georges et un autre à Sainte-Marie. Lorsque joints par téléphone, les deux directeurs ont mentionné qu’ils ne pouvaient pas commenter cette nouvelle et qu’ils n’avaient pas reçu plus d’informations à ce sujet.

En revanche, ils nous ont donné l’adresse courriel d’une personne à communiquer au sein de la compagnie. Au moment d’écrire ces lignes, nous attendons qu’elle réponde à notre courriel.

Chacun des deux magasins de la Beauce regroupe près d’une soixantaine d’employés.