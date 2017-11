Le Cégep deviendra totalement sans fumée sur tous ses terrains le 26 novembre

À compter du dimanche 26 novembre prochain, le Cégep Beauce-Appalaches deviendra un environnement totalement sans fumée sur l'ensemble de ses terrains dans le cadre des exigences de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Il était interdit jusqu'ici de fumer dans une zone d'un rayon de 9 mètres d'une porte, d'une fenêtre ou d'une prise d'air.

La décision a été adoptée par le conseil d'administration de l'établissement le 30 octobre dernier, à la suite d'une consultation menée par ses étudiants et employés. Elle répond aux exigences du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). Selon cette nouvelle mesure, l'environnement sans fumée du Cégep Beauce-Appalaches implique que tous les fumeurs, qu'ils soient employés de l'établissement, étudiants, exploitants, spectateurs ou encore utilisateurs d'équipements sportifs, devront aller fumer en-dehors des limites des terrains du Cégep, autant à Saint-Georges qu'à Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

La Loi concernant la lutte contre le tabagisme implique aussi que l'environnement sans fumée du Cégep s'applique aussi à la cigarette électronique, proscrite partout à compter du 26 novembre. Les aires de circulation et les espaces de stationnement sont aussi concernés par la décision du Cégep, désireux d'appliquer l'interdiction à l'ensemble des limites de sa propriété.

Rappelons que selon la nouvelle mesure de la Loi contre le tabagisme qui entrera en vigueur le 26 novembre prochain, « les établissements de santé et de services sociaux et les établissements postsecondaires auront l'obligation d'avoir adopté une politique pour la création d'environnements sans fumée ». En cas d'infraction, « fumer dans un lieu où il est interdit de le faire » pourrait engendrer une amende entre 250 et 750 $.