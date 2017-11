Denis Carignan continue d’aider les gens avec ses conférences

Ce soir (15 novembre), Denis Carignan présentera « Lâcher prise 101 » au Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph à 19 h.

Difficile pour le professeur de résumer en quelques minutes sa conférence de 1 h 30. « Il faut lâcher ce qui était et accepter ce qui est », a-t-il laissé entendre à propos de sa conférence qu’il a présentée une vingtaine de fois au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.

Pour lui, le moment présent est primordial, voire capital. « La plupart du temps, on ne vit pas dans le moment présent et on pense à plusieurs affaires. Il peut même nous arriver d’oublier que nous avons conduit notre voiture pour nous rendre à un endroit, a-t-il imagé. Nous sommes également tout le temps stimulé par nos téléphones intelligents. »

Professeur au Cégep Beauce-Appalaches en psychologie depuis 27 ans, l’enseignant avoue que ça lui a pris plusieurs années avant de réaliser qu’il était important de vivre dans le moment présent.

« Je trouvais ça niaiseux », a lancé sans détour celui qui a réalisé que vivre dans le moment présent était une connexion avec la réalité.

Les profits de la soirée seront remis à Parents +.

M. Carignan a une formation en psychologie, en pédagogie, en sexologie, en programmation neurolinguistique (P.N.L.) et en hypnose.

Son livre sortira lundi

Le 20 novembre sera une date importante pour lui, car il publiera son premier livre, La paix de l’âme en 36 versements, qui est également le titre d’une autre de ses conférences.

Son livre, il l’a écrit au cours de l’été et il n’a jamais eu besoin de chercher l’inspiration. Comme il le dit, l’écriture a très bien été.