Près de 175 personnes venues écouter Marthe Laverdière parler d'horticulture à Beauceville

Le mardi 14 novembre dernier, l'auditorium de la polyvalente Saint-François de Beauceville accueillait la conférencière et star du Web Marthe Laverdière, des Serres Li-Ma, dans la région de Bellechasse, pour une discussion colorée intitulée « Virons pas fou », organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville et le service de la Vie communautaire de la Ville.

La soirée était organisée dans le cadre du 40e anniversaire de la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville. Près de 175 personnes sont venues écouter Marthe Laverdière donner des conseils horticoles simples et économiques au public. Propulsée parmi les vedettes du Web grâce à YouTube et aux vidéos virales postées sur la page Facebook des Serres Li-Ma, Mme Laverdière en a aussi profité pour raconter ses débuts dans les médias sociaux et son parcours inattendu.

Au cours de la conférence, aux dires de Caroline Pépin, responsable de la culture et de la vie communautaire de Beauceville, « Son humour a vite gagné le coeur des participants qui ont partagé des fous rires tout au long de cette conférence des plus appréciées ».