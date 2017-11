Soirée portes ouvertes aux centres d'études de St-Georges et Ste-Marie du Cégep

La population de la Beauce et des environs aura l'occasion de venir découvrir les différentes installations du Cégep Beauce-Appalaches et pourra obtenir des renseignements sur les formations proposées dans l'établissement à l'occasion de la journée portes ouvertes qui se tiendra le mardi 28 novembre prochain, de 18h à 20h, aux centres d'études de Saint-Georges et de Sainte-Marie.

Dédiées aux étudiants du secondaire ainsi qu'à leurs parents et aux adultes qui envisageraient un retour aux études, ces portes ouvertes permettront d'avoir en main des informations pertinentes pour effectuer les choix relatifs à un éventuel parcours collégial. Des étudiants seront présents sur place pour partager leur expérience aux visiteurs et présenter les lieux. Des enseignants pourront aussi répondre aux questions sur les programmes offerts au Cégep, les différents services de prêts proposés, les bourses, les services adaptés, le suivi académique ainsi que les activités sportives et socio-culturelles offertes.

À noter qu'au cours de la soirée, la direction du Cégep en profitera pour présenter aux visiteurs les projets de développements envisagés au centre d'études de Sainte-Marie. Rappelons que les personnes intéressées à s'inscrire au Cégep auront jusqu'au 1er mars pour se décider.