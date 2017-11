Scott bénéficiera d'une nouvelle caserne de pompiers

Scott bénéficiera prochainement d'une nouvelle caserne de pompiers. Celle-ci sera construite sur un terrain situé près de la caserne actuelle qui est devenue désuète. Québec contribuera d'ailleurs au projet en octroyant 2,2 M$ à la municipalité pour la construction de ce bâtiment.

Plus spacieuse, la future caserne sera construite sur deux étages. Le bâtiment comportera entre autres cinq portes de garage, un bureau administratif, une salle de formation ainsi que des espaces de vie pour les pompiers.

Cette nouvelle infrastructure permettra d'offrir un environnement sécuritaire et plus performant aux employés en sécurité incendie.

« La nouvelle caserne permettra de répondre plus efficacement aux appels d'urgence et viendra bonifier l'offre de services dans le respect des exigences de sécurité incendie », de déclarer le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux.