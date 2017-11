Deuil périnatal : il faut continuer d'en parler

C’est le 5 décembre à 18 h 30 à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzback que se tiendra le café-causerie de Parents d’Anges Beauce-Etchemins.

Lors de ladite réunion, les parents pourront échanger entre eux sur le deuil périnatal, qui consiste à la perte d’un enfant de la conception à l’âge de six mois. Environ une grossesse sur cinq est touchée par cette tristesse.

Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif, qui a pour mission d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.