Le Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions s’indigne des décisions gouvernementales

Le Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC) s’est indigné de l’absence de fonds consacrés à l’action communautaire dans la mise à jour économique. Le regroupement trouve inacceptable d’accorder des baisses d’impôt qui profiteront, selon lui, aux plus riches.

« Philippe Couillard se targue de diriger un gouvernement responsable et rigoureux, mais il fait tout le contraire en dilapidant les surplus pour des fins électoralistes. Une fois l’élection passée, on nous annoncera que l’économie va plus mal que prévu et qu’on doit encore se serrer la ceinture. Faudrait pas s’étonner que ce soit le cynisme qui remporte la prochaine élection », a dénoncé la porte-parole du RÉPAC, Vania Wright-Larin.

Vendredi (24 novembre) les groupes d’actions communautaires autonomes accueilleront le congrès du parti libéral à 15 h 30 au Centre des congrès de Québec. À moins d’un an des élections, les groupes vont multiplier les actions de visibilité et de mobilisation.