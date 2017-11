Des groupes d'entraide à St-Joseph et Beauceville par le Groupe Espérance et Cancer

Ayant pour mission d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de cancer ainsi que leurs proches aidants, le Groupe Espérance et Cancer, oeuvrant dans les MRC de Beauce-Sartigan, des Etchemins et dans la MRC Robert-Cliche, a annoncé le jeudi 23 novembre que de nouveaux groupes d'entraide, sous forme de discussions ouvertes, seront disponibles à Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce.

Destinées à briser l'isolement pour ne pas rester seul face à la maladie, ces rencontres mensuelles fonctionnent déjà à Saint-Georges, Lac-Etchemin, Saint-Éphrem et Saint-Victor. Le Groupe Espérance et Cancer a souhaité étendre ce type de services dans la MRC Robert-Cliche, avec la possibilité, en cas de fortes demandes à Beauceville et Saint-Joseph, de voir deux groupes d'entraide se former pour répondre aux besoins des personnes atteintes de cancer et à leurs proches.

« Ces rencontres mensuelles sont ouvertes à toutes les personnes qui auraient besoin de plus d'informations ou de réconfort à travers l'échange et le dialogue, pour créer des situations de partage et briser l'isolement face à la maladie », a mentionné la directrice générale du Groupe Lyse Perron.

Précisons que ces groupes d'entraide devraient avoir lieu le mercredi dans la matinée, de 9h à 11h15. Les dates exactes et le lieu des rencontres reste encore à déterminer. Il est possible d'appeler au 418-227-1607 (Saint-Georges) ou au 418-625-2607 (Lac-Etchemin) pour s'inscrire ou obtenir davantage d'informations.

Un nouveau point de services prend forme à Saint-Joseph-de-Beauce

Par ailleurs, grâce à une nouvelle intervenante en poste depuis le mois de septembre, un point de services du Groupe Espérance et Cancer a commencé à prendre forme au CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce, où elle se rend une demi-journée toutes les deux semaines pour accueillir individuellement les personnes qui auraient besoin d'aide pour affronter la maladie et proposer le même genre d'ateliers déjà mis en place aux Etchemins et dans la MRC Beauce-Sartigan. À noter que ces rencontres individuelles fonctionnent avec ou sans rendez-vous, les personnes pouvant simplement venir chercher de l'information sur place sur le Groupe Espérance et Cancer.

Près de la moitié des calendriers artistiques 2018 déjà vendus

Cette année encore, le Groupe Espérance et Cancer a fait appel à 12 femmes de la région atteintes du cancer pour représenter l'espoir et leur rayonnement malgré la maladie en imprimant son calendrier artistique bénéfice 2018 sur le thème « Refleurir avec le Groupe Espérance et Cancer ». L'organisme de Saint-Georges s'est donné comme objectif d'en vendre cette année près de 1 500 exemplaires. En plus d'être disponibles auprès des 12 modèles de la photographe France Quirion, les différents points de vente dans la région sont consultables en cliquant sur le lien suivant : Le Groupe Espérance et Cancer dévoile les points de vente de son calendrier 2018.