Havre l'Éclaircie mobilise 45 municipalités contre la violence conjugale

Sur les 50 municipalités des MRC de la Beauce et des Etchemins, 45 ont répondu présentes à la demande de la maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, Havre l'Éclaircie, en se déclarant, par voie de résolution, « alliées contre la violence conjugale ».

À ce jour, pas moins de 250 municipalités de 15 régions du Québec ont affiché leur solidarité dans le cadre de la campagne de sensibilisation initiée l'année dernière par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, comprenant 42 maisons membres. À Saint-Georges, Havre l'Éclaircie est l'une de ces maisons d'aide et d'hébergement accueillant, dans un milieu de vie sécuritaire, les victimes et leurs enfants.

« La violence conjugale est encore trop répandue et nous avons besoin d'un maximum d'alliés pour en venir à bout », a déclaré Sandra Poulin, responsable du dossier.

Selon cette intervenante jeunesse de la maison Havre l'Éclaircie, les réponses positives obtenues auprès de 45 municipalités de la région sont un encouragement supplémentaire. « En se positionnant contre la violence conjugale et en s'affichant publiquement, les municipalités envoient un message clair dans leur communauté à l'effet que cette violence est inacceptable et ne peut être tolérée. Leurs efforts pour contrer la banalisation de la violence à l'égard des femmes contribueront à changer les mentalités et ainsi à aider les femmes qui en sont victimes », a-t-elle ajouté.

Douze jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes

Les 45 municipalités alliées de la région se sont engagées à rendre public leur engagement par différents moyens, notamment par une diffusion sur les réseaux sociaux et dans les bulletins municipaux. Cette diffusion devrait s'effectuer dans le cadre de l'édition 2017 des « 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes », du 25 novembre au 6 décembre prochain.

Havre l'Éclaircie tient à remercier toutes les municipalités des quatre MRC desservies sur leur territoire pour leur « inestimable collaboration » :

MRC des Etchemins

Saint-Benjamin Lac-Etchemin Sainte-Justine Sainte-Sabine Sainte-Rose-de-Watford Saint-Luc-de-Bellechasse Sainte-Aurélie Saint-Magloire Saint-Louis-de-Gonzague Saint-Camille-de-Lellis Saint-Cyprien Saint-Zacharie

MRC Beauce-Sartigan

La Guadeloupe Saint-Théophile Notre-Dame-des-Pins Saint-Éphrem Saint-Côme-Linière Saint-Martin Saint-Honoré-de-Shenley Saint-Simon-les-Mines Lac-Poulin Saint-Gédéon Saint-Évariste-de-Forsyth Saint-Benoît-Labre Saint-Hilaire-de-Dorset Saint-Georges Saint-Philibert

MRC Robert-Cliche

Saint-Joseph-de-Beauce Saint-Joseph-des-Érables Saint-Odilon-de-Cranbourne Beauceville Saint-Séverin Saint-Alfred Saint-Victor Saint-Frédéric Saint-Jules

MCR Nouvelle Beauce