Les besoins relationnels, thème du prochain café-discussion de Partage au Masculin

« Des besoins relationnels ? Quessé ça ?! », c'est sur ce thème que se tiendra le prochain café-discussion de l'organisme Partage au Masculin à Saint-Georges-de-Beauce, durant lequel l'animateur, Michel Roy, fera référence aux travaux d'un écrivain et psychosociologue français, Jacques Salomé, spécialiste sur le sujet.

Selon ce dernier, la plupart des adultes ignoreraient qu'ils ont des besoins relationnels. « Au-delà du besoin d'être aimé, il y a d'autres besoins relationnels que les gens ne connaissent même pas », a-t-il énoncé dans une conférence de la série Conversation papillon, spécialisée dans le développement personnel et professionnel.

Durant le prochain café-discussion de Partage au Masculin, Michel Roy tentera de déterminer quels sont ces besoins relationnels méconnus, maltraités et parfois violentés mais aussi les conséquences de cette méconnaissance sur les êtres humains.

Ayant pour objectif de mettre à disposition des hommes de la région un lieu de partage et de communication, l’organisme Partage au Masculin est né en 1992, lorsqu’un groupe d’hommes a décidé d’organiser de premiers ateliers de rencontres, interpelés par le taux de suicide et l’absence de ressources dans la région.

L’activité, gratuite et offerte à tous les hommes ayant le goût d’échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et confidentielle, se tiendra à Saint-Georges le jeudi 7 décembre prochain à 19h, au local de l’organisme, au 925 boulevard Dionne. Plus d'informations en appelant au 418-228-7682.