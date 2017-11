Réserver ses déplacements en ligne avec Taxibus, une nouveauté du 1er décembre

À compter du 1er décembre prochain, les 2 645 membres actifs de Taxibus pourront profiter d'un tout nouveau service pour faciliter les déplacements des utilisateurs : leur réservation directement en ligne grâce à une procédure expliquée à l'hôtel de ville de Saint-Georges le vendredi 24 novembre en fin de matinée.

Rappelons que Taxibus dessert le territoire de la ville de Saint-Georges à travers près de 770 bornes situées tous les 300 mètres en milieu urbain et tous les 500 mètres en milieu rural. Selon Taxibus, depuis son apparition en novembre 2011, 6 416 personnes ont déjà possédé leur carte de membre à un moment ou un autre. Au cours de la dernière année, l'organisme a effectué 85 354 déplacements dans le cadre de 27 147 courses, pour une moyenne de 3,1 personnes par course.

Quelle est la marche à suivre pour réserver son déplacement sur internet ?

Ce nouveau service de réservation directement en ligne est accessible aux membres de Taxibus, qui sont invités à effectuer les étapes suivantes pour pouvoir en bénéficier :

Communiquer par courriel à po.thibodeau.taxibus@hotmail.com pour obtenir un code de validation. Une fois le courriel acheminé, la personne recevra une réponse demandant de faire parvenir quelques informations : son nom, son numéro d'usager de Taxibus et son adresse courriel. La personne recevra alors un code de validation ainsi qu'un lien pour s'inscrire au service de réservation des déplacements en ligne. Pour réserver un déplacement directement sur internet, depuis son ordinateur ou son téléphone portable, l'usager devra indiquer la date et l'heure de son déplacement, ajouter le numéro de borne du départ et celui de l'arrivée. Un courriel de confirmation lui sera envoyé par la suite.

À noter que les membres de Taxibus qui souhaiteraient obtenir de l'accompagnement pour s'inscrire au service peuvent communiquer avec l'organisme au 418-221-0066.

« Pour moi, Taxibus, c'est le meilleur service qu'on puisse avoir dans une ville », s'est enthousiasmée Irma Quirion, présidente du conseil d'administration de Taxibus.

Les récents changements dans le mode de réservation en ligne proviennent des demandes reçues au cours des années précédentes. « Depuis qu'on a installé Taxibus, on a surtout reçu des retours positifs des étudiants du Cégep et des personnes âgées. Les travailleurs y ont aussi de plus en plus recours », a déclaré Jean McCollough, membre du conseil d'administration de Taxibus.

Vers une modification des horaires proposés par Taxibus ?

Alors que le service est actuellement disponible du lundi au mercredi de 6h30 à 19h, les jeudi et vendredi de 6h30 à 21h30 et le samedi de 7h30 à 17h30, un prolongement des horaires d'ouverture pourrait être annoncé par la Ville le 11 décembre prochain. Plusieurs usagers avaient en effet demandé d'étendre le service au dimanche et d'allonger les heures d'ouverture certains jours de la semaine. Rappelons que la tarif par déplacement s'élève à 4 $ pour les usagers réguliers et à 2,50 $ pour les étudiants et les 65 ans et plus.

Plus de détails sur ce service de transport collectif municipal en vous rendant sur le site taxibus.saint-georges.ca.