Un organisme de Ste-Marie remet 14 000 $ à une jeune fille atteinte de cancer

L’organisme beauceron Marcheurs et coureurs du Québec (MCQ), par le biais de sa fondatrice Linda Duval, a remis un montant de 14 108,20 $ à Téa Borden et sa famille lors du 24 novembre dernier. La remise du montant amassé pour la jeune fille de Châteauguay, âgée de 9 ans et atteinte d'un ostéosarcome, s'est déroulée chez Profil Action Santé à Sainte-Marie vendredi matin.

À lire également :

L’événement principal de 2017 a été une activité de course et de marche, qui a permis de récolter un total de 5243,20 $. Ce sont 276 coureurs qui se sont inscrits pour la deuxième édition de cette course.

Un pourcentage des ventes des produits et des accessoires des Marcheurs et coureurs du Québec a aussi été remis a Téa Borden et sa famille, ce qui a permis d’ajouter une somme de 1 879 $ au don réalisé.

Des dons remis en personne et des dons effectués en ligne par la biais de la plateforme de sociofinancement GoFundMe ont finalement permis de recueillir respectivement 5 715 $ et 1 271 $, pour un grand total de 14 108,20 $. Notons que cette somme a été amassée au cours de la dernière année par les membres des MCQ.

Un moment de paix avant la prochaine opération

Téa Borden, dont il est possible de connaître l'histoire en consultant notre article à ce sujet, subira une importante opération vendredi le 1er décembre prochain.

Les médecins lui retireront du ciment dans la jambe et lui remettront des prothèses au fémur et au genou. À cela s’ajoutera une greffe de muscles et de peau, car ses muscles se sont atrophiés.



C’est pour qu’elle puisse vivre cette nouvelle épreuve l’esprit tranquille que les MCQ ont décidé de devancer la date de remise de l’argent amassé, qui devait avoir lieu en décembre prochain.

Rappelons que la deuxième édition de la course des MCQ contre le cancer a eu lieu lors du dimanche 15 octobre dernier, à 8 h, dans le stationnement du BMR Unicoop de Sainte-Marie.