Saint-Georges : hausse du taux pour les droits sur les mutations immobilières pour les maisons de plus de 500 000 $

Hier soir (27 novembre) lors du conseil municipal, la Ville de Saint-Georges a fait savoir que le taux pour les droits sur les mutations immobilières de 500 000 $ et plus passerait de 1, 5 % à 3 %.

« Toutes les Municipalités l’ont fait et on était la dernière à ne pas l’avoir fait », a justifié le maire Claude Morin.

Sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 000 $, le taux est de 0,5 %. Pour une maison de 50 000 $ sans excéder 250 000 $, le taux se situe à 1 % tandis que sur la base d’imposition qui excède 250 000 $, il se situe à 1,5 %.

« [Pour un achat de 500 000 $], ça représente 1500 $ de plus et il va être capable de donner ce montant », a fait savoir le maire.

Questionnement

Lors de la période de questions, un citoyen s’est présenté au micro pour savoir si la Municipalité avait réalisé qu’une telle augmentation pouvait affecter les jeunes qui tentaient de s’acheter un bien immobilier.

Par exemple, un promoteur qui achète plusieurs logements d’un ou deux millions pourrait augmenter le prix de ses loyers en raison du taux qui vient de grimper à 3%.

« Oui, on a pris en considération cette décision et on sait exactement combien ça devrait nous rapporter de plus par année. Ça compense pour une augmentation générale de tout le monde. Avec cette hausse, on évite d’aller le chercher dans les poches [des contribuables] », a expliqué le maire.