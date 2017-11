Les paramédicaux de la TASBI reviennent déçus de la rencontre avec le député de Mégantic

Hier (27 novembre), le président du syndicat des paramédicaux de Beauce et de l’Estrie ainsi que plusieurs membres, ont rencontré le député de Mégantic, Ghislain Bolduc. Une rencontre qui n’a pas donné les résultats espérés.

Sans contrat de travail depuis plus de 950 jours, ce n’était pas la première fois que le syndicat rencontrait des personnes politiques de la région et des alentours. Au cours des derniers mois, il a rencontré l’attaché politique de la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, François Paradis (député de Lévis), André Spénard (député de Beauce-Nord) et Paul Busque (député de Beauce-Sud).

« On est surpris que M. Bolduc ne soit pas plus au courant de l’état de la négociation et de la problématique », a dit amèrement le président de la TASBI, Christian Duperron.

En revanche, le député avait tout de même déposé une pétition réalisée en mai 2016 pour l’abolition des horaires de faction.

Pas au courant de tout

En septembre dernier, M. Duperron avait reçu un courriel – ainsi que plusieurs autres personnes en lien avec ce conflit – d’une personne mandatée par le Conseil du trésor afin de régler cet épineux conflit. Douze heures après l’envoi dudit courriel, cette personne se retirait du dossier.

« M. Bolduc ne savait pas que le Conseil du trésor s’en était mêlé », a reproché le président du syndicat lors de son entretien téléphonique d'aujourd’hui avec EnBeauce.com

La veille, il avait déclaré « qu’un député est, par définition, le représentant d’une communauté, d’une population. La meilleure façon de faire comprendre nos revendications est de bien les expliquer à ceux qui doivent savoir. Nous voulons que M. Bolduc puisse avoir l’ensemble des informations et comprendre notre point de vue ».

La convention collective des paramédicaux n’a pas été renouvelée depuis le 31 mars 2015 et en plus de l’horaire de faction, le régime de retraite est également un dossier, dont les principaux acteurs ne s’entendent pas.

Avec la période des Fêtes qui arrive, M. Duperrron a mentionné qu’il doutait que le conflit ne se règle sous peu. « Ça risque de s’éterniser encore longtemps », croit-il.

Rassurons la population

En terminant l’entrevue, il a assuré que les services n’étaient pas affectés. «Lorsque les gens vont appeler pour une ambulance, elle va arriver et la population continue d’avoir les mêmes soins qu’à l’habitude. »