Le club Inner Wheel de Saint-Georges récolte 3 700 $ pour les écoles primaires

À l'occasion du Vendredi fou, le 24 novembre dernier, le club Inner Wheel de Saint-Georges était présent au Canadian Tire pour organiser une collecte de fonds pour les écoles primaires de la ville. La somme de 3 745 $ a été récoltée à cette occasion.

Rappelons que le club Inner Wheel de Saint-Georges, créé en 1983, travaille en collaboration avec les 10 écoles primaires locales pour fournir des vêtements, des collations et des articles scolaires aux enfants dans le besoin. Les membres du club ont tenu à remercier les propriétaires du Canadian Tire, Monique Vernier et Léopold Fontaine, pour leur soutien ainsi que les généreux donateurs ayant contribué au succès de l'évènement.