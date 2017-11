Forum des communautés forestières : la Fédération québécoise des municipalités contente des résultats

La Fédération québécoise des municipalités a fait savoir qu’elle était ravie de la signature de la déclaration commune « S’engager pour développer les économies de la forêt » lors du Forum des communautés forestières qui s’est tenu hier (28 novembre).

Ladite déclaration commune se divise en quatre grands axes d’intervention : conserver et favoriser l’industrie forestière, intégrer davantage de bois dans les projets municipaux d’énergie et de construction, aménager la forêt pour combattre les changements climatiques et développer les économies de la forêt.

« La déclaration commune que nous avons signée ensemble constitue un véritable plan de travail. Nous devons tous mettre la main à a pâte. Les différents paliers de gouvernement aussi. La réalité économique des régions s’est beaucoup transformée. En s’appuyant sur une industrie forestière essentielle, plusieurs secteurs d’activité se sont aussi développés et contribuent maintenant à la prospérité de nos régions. D’une économie, nous en sommes à des économies de la forêt. Tous ensemble, il faut maintenant s’engager à les développer », a expliqué le président de la FQM, Richard Lehoux.