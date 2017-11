Le gouvernement du Québec accorde près de 35 000 à la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan

Dans le cadre du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC), le gouvernement du Québec a accordé 34 968 $ à la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan.

Ce programme aide les organismes communautaires œuvrant en prévention de la criminalité auprès des jeunes et pour l’année 2017-2018, ce sont 2 M$ qui ont été redistribués.

« La Maison des jeunes de Beauce-Sartigan et ses intervenants effectuent un travail remarquable dans notre communauté. Cette aide financière permettra assurément d’offrir des services de qualité aux jeunes et de les aider à développer leur plein potentiel », a souligné le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Paul Busque, qui en a fait l’annonce.

« Chaque jour, des milliers d’intervenants travaillent auprès de jeunes afin de les éloigner de la délinquance. Le gouvernement du Québec est fier de poursuivre dans cette lignée ses efforts afin de prévenir la criminalité et de lutter contre celle-ci. Les sommes redistribuées permettront d’appuyer les intervenants dans leur travail exceptionnel », a ajouté le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

Faits saillants

• Le PFIPPC est administré par le ministère de la Sécurité publique.

• Le PFIPPC soutient les organismes communautaires qui travaillent auprès de

la jeunesse et qui appliquent la stratégie de prévention préconisée pour

prévenir la délinquance, soit le travail de rue et de milieu.

• Avant 2016-2017, les organismes communautaires travaillant en prévention de

la criminalité se partageaient annuellement une somme maximale de 1,25 M$

dans le cadre du PFIPPC. Depuis, ce budget a été bonifié de 750 000 $

annuellement grâce aux crédits supplémentaires consentis par le

gouvernement du Québec, et ce, jusqu’en 2018-2019.

• Le PFIPPC offre la possibilité d’une reconduction du financement, pour une

période maximale de trois ans, dans le but d’assurer une meilleure efficacité

des interventions réalisées.