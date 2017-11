La CNESST est à la recherche de leaders en santé et sécurité du travail

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rappelle aux entreprises et aux organismes publics de la région de la Chaudière-Appalaches qu’il est encore temps de soumettre des candidatures dans la catégorie Leader en santé et sécurité du travail du concours des Grands Prix santé et sécurité du travail.

Ce prix vise à honorer un travailleur et un représentant d’employeur qui se distinguent au sein de leur organisation par leur personnalité, leurs compétences, leurs réalisations et leur leadeurship en matière de santé et de sécurité du travail.

C’est jusqu’au 19 janvier 2018 que l’on peut soumettre sa candidature. Les finalistes et les lauréats seront choisis par un jury national composé de représentants d’employeurs, de travailleurs, d'experts de la CNESST et de partenaires de cette dernière.

Les Lauréats seront dévoilés lors du Gala national, qui se tiendra le 1er mai 2018 au Centre des congrès 2018.

Les gagnants de l’an passé avaient été l’enseignante en chimie du Cégep de Trois-Rivières, Virginie Laurin, et le directeur des opérations manufacturières pour la compagnie BRP en Estrie, Daniel Martin.