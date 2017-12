Une aide financière d’environ 155 000 $ pour Alphare

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a fait l’annonce aujourd’hui (1er décembre) qu’une aide financière de près de 155 000 $ sera allouée à un organisme, Alphare, pour consolider ses actions dans le domaine de l’alphabétisation.

L’aide provient de la somme récurrente de 26,4 millions de dollars accordée dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) pour l’année 2017-2018.

« Le soutien financier apporté à l’Alphare leur permettra de poursuivre leurs objectifs et de continuer leur travail visant à favoriser la poursuite des apprentissages tant chez les jeunes que chez les adultes. Je me réjouis notamment que l’organisme puisse continuer d’offrir des services en informatique de base et sur les nouvelles technologies afin de répondre à la demande grandissante de sa clientèle qui souhaite améliorer leurs conditions de vie et leur autonomie. Cet organisme joue un rôle social important que notre gouvernement se doit de soutenir. L’investissement annoncé aujourd’hui est un geste concret en ce sens », a-t-il commenté M. Busque.

L’aide financière globale Alphare a été bonifiée de 30 254 $ afin de mieux soutenir la réalisation de sa mission. Ainsi, le montant accordé en 2017-2018 totalisera 127 717 $. L’organisme s’est vu octroyer une aide financière non récurrente de 27 000 $ pour son projet intitulé « La technologie, ça facilité les vies ».