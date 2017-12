Les cadets de l'air de St-Georges survolent la ville à bord d'hélicoptères militaires

Le samedi 2 décembre, entre 13h45 et 15h30, les cadets de l'air de l'Escadron 890 St-Georges devraient survoler la ville à bord de trois hélicoptères militaires de l'Aviation royale canadienne.

L'Escadron 890 Saint-Georges a organisé ce samedi une activité inédite pour son groupe d'environ 75 jeunes cadets : ces derniers décolleront de l'aéroport de la ville à bord de trois hélicoptères CH-146 Griffon de l'Aviation royale canadienne pour vivre « une expérience dont peu de civils peuvent se vanter », selon les mots de l'élève-officier Carol Poulin, représentant des affaires publiques.

« Il est même possible, pour certains, de devenir pilote de planeur et pilote d'avion grâce à des camps d'été spécialisés », a-t-il précisé en rappelant la gratuité de ces activités.

Rappelons que le programme des cadets, se décrivant comme le plus vaste programme jeunesse au Canada, a pour but de « développer les qualités de chef, l'esprit de civisme et de promouvoir la bonne condition physique des jeunes de 12 à 18 ans ». Le type d'activité organisé aujourd'hui pour les cadets de l'air de l'Escadron 890 Saint-Georges leur permettra de se familiariser encore plus avec le domaine de l'aviation.