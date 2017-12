Saint-Odilon inaugure sa glace artificielle au stade Cranbourne Stadium

Le vendredi 1er décembre dernier, la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne a procédé à l'inauguration officielle de sa glace artificielle, en présence de plusieurs invités d'honneur, au stade Cranbourne Stadium. Disponible aux petits et grands depuis le mois d'octobre, la nouvelle glace bénéficie d'un refroidisseurs permettant de prolonger la saison.

À noter que le projet a été rendu possible grâce à une aide financière offerte dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 ainsi qu'un partenariat entre l'OTJ de Saint-Odilon et la Caisse Desjardins de Beauce-Centre. L'acquisition d'un refroidisseur et d'un système de tapis réfrigérant permettront dorénavant à la glace de Saint-Odilon de ne plus dépendre des humeurs saisonnières, ce qui aura pour conséquence de prolonger la saison.

« Les loisirs sont au coeur de nos priorités et nous sommes fiers d'avoir participé à un projet dynamique comme celui-ci », a mentionné Alain St-Hilaire, maire suppléant de Saint-Odilon.

Quant au président de l'OTJ de Saint-Odilon, Frédéric Brousseau, il s'est félicité de voir la concrétisation de ce projet d'envergure qui permettra d'utiliser la glace plus longtemps dans la saison. « L'OTJ est un organisme dynamique. Nous sommes à l'affût des besoins de nos utilisateurs et aujourd'hui, avec la réalisation de ce projet, nous pouvons dire mission accomplie ».

Rappelons que l'OTJ de Saint-Odilon est un organisme à but non lucratif chargé de la promotion des loisirs dans la municipalité. Son nom est issu de l'Oeuvre des terrains de jeux, animée par des laïcs et des religieux, dont la mission était de procurer, au siècle dernier, des activités de loisir à la jeunesse.