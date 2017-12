Le 5e Cardio-thon au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin vise les 25 000 $

Le lancement de la 5e édition du Cardio-thon au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin a eu lieu hier, le lundi 5 décembre. Ce défi d'endurance cardiovasculaire se déroulera lors du samedi 17 février 2018 dans le gymnase du Pavillon du coeur à Saint-Georges.

Pendant ce défi, les équipes se donneront le relais pendant 12 heures de cardio, sans interruption, entre 8 h et 20 h. Des défis sportifs auront également lieu sur place pendant la journée, et seront animés par les professionnels de la santé du Pavillon du coeur.

L’objectif de cette année est de recruter 25 équipes et d’amasser un montant total de 25 000 $. Notons que l'an dernier, ce sont 26 équipes qui ont pris part à cet événement-bénéfice.

La présidente d'honneur de cette cinquième édition sera Diane Létourneau, propriétaire de la Boutique Nuance B.J.S.

« Ça me tient beaucoup à coeur de m'impliquer pour cette cause. C'est un événement dont j'ai beaucoup entendu parler dans le passé. C'est donc avec plaisir que je vais vous représenter », de commenter la principale intéressée lors de la conférence de presse.

Madame Létourneau s’implique depuis longtemps dans sa communauté, notamment au sein du Club Lions, de l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière et du Club Leo, une version jeunesse du Club Lions.

Celle-ci est elle-même très active, et aime particulièrement faire du vélo. Elle a d'ailleurs fait le tour du Lac-Saint-Jean dernièrement à vélo, et est consciente des bienfaits de l'activité physique.

« C'est déjà depuis 2014 que l'événement se tient et ça gagne en popularité à chaque année », a tenu à préciser le président de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, Denis Bolduc.

« C'est gratifiant et c'est motivant pour le conseil d'administration de la Fondation de voir que différents présidents d'honneurs et que beaucoup de gens s'impliquent et répètent leur expérience année après année », a expliqué M. Bolduc.