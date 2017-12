Le Cégep Beauce-Appalaches fermera sa piscine le 30 juin 2019

Voir la galerie de photos

La direction du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé qu’elle fermera sa piscine le 30 juin 2019.

En entrevue, le directeur général du Cégep, Mario Landry, a reconnu que la piscine n’était plus rentable en plus d’engendrer des pertes. « La piscine a atteint son niveau de désuétude depuis quelques années », a-t-il reconnu.

Le directeur des services à la vie étudiante et des ressources matérielles, Georges Salvas, a fait remarquer que plusieurs aspects de la piscine étaient à refaire. « Des ingénieurs et architectes nous ont informés que l’humidité avait attaqué les infrastructures », a-t-il ajouté. Toutefois, il assure que cela n’était pas dangereux pour la sécurité des gens.

Environ 1500 Beaucerons s’inscrivent chaque année au cours de Formation continue.

« Nous n’offrons presque plus de cours de natation à nos étudiants et l’offre d’activités aquatiques au grand public ne fait pas partie de notre mission », a mentionné M. Landry.

D’ici sa fermeture, les cours seront offerts normalement jusqu’au 30 juin 2019 et il se pourrait que la piscine ferme quelques mois plus tôt, ou plus tard.

La piscine a été construite en 1964 et en 2003, le bassin de la piscine a été rénové.

La Ville préfère se concentrer sur le nouveau Complexe sportif

Le Cégep Beauce-Appalaches a eu des discussions avec la Ville de Saint-Georges afin que celle-ci puisse l'aider en contribuant financièrement à d’éventuelles réparations.

« S’il y a une catastrophe, on sera toujours là, mais ce n’est pas notre rôle de retaper la piscine du Cégep », a tranché le maire Claude Morin.

Les travaux étaient évalués à près de 1,6 M$, dont un million proviendrait de la Ville. « On ne voulait pas mettre 1 M$ dans ces travaux et que ce montant aurait manqué pour la construction du complexe sportif », a expliqué le maire qui souhaite que le Complexe sportif soit prêt pour 2019.

« Notre projet d’avenir est la construction du complexe sportif », a-t-il ajouté.

Il a également fait savoir qu’il avait établi des contacts avec des personnes de différents ministères et que ces personnes attendaient la demande de la Ville, quant au complexe sportif.

Lors de la conférence de presse, le maire a mentionné qu’il avait également les Jeux du Québec dans sa mire. « On a mis dans l’agenda du ministre qu’on veut avoir les jeux d’ici 2024 », a-t-il fait savoir.