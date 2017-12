Résultats de la classification 2017 des Fleurons : la Ville de Saint-Georges reçoit un Fleuron supplémentaire

La Ville de Saint-Georges a obtenu un Fleuron supplémentaire lors de la classification horticole des municipalités lors d’une soirée tenue par la Corporation des Fleurons du Québec à Granby hier soir (5 décembre).

Des 108 municipalités évaluées cette année, 33 ont obtenu un Fleuron supplémentaire. Lesdits Fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d’un rapport d’évaluation professionnelle suggérant des pistes d’amélioration. C’est également une reconnaissance officielle aux municipalités québécoises pour leurs efforts d’embellissement horticole afin d’offrir un cadre de vie saint et visuellement attrayant pour les citoyens.

« Plusieurs personnes ont travaillé très fort à l’amélioration de notre milieu de vie au cours des dernières années. La Ville a posé des actions et fait des efforts importants plus particulièrement au centre-ville que de dans ses parcs et espaces verts. Nous ne pouvons pas pour autant nous asseoir sur nos lauriers. Dans un souci d’amélioration, l’organisme souligne que nous devons en faire davantage principalement en collaboration avec nos entreprises et nos institutions. Nous tendrons la main à nos partenaires économiques afin de continuer d’améliorer constamment notre milieu de vie », a souligné le maire Claude Morin.