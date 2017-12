Une récolte de plus de 13 000 $ pour la Guignolée des médias en Beauce

L'édition 2017 de la Grande guignolée des médias s'est tenue en Beauce lors du jeudi 7 décembre dernier, Pour l'occasion, les représentants des médias des villes de Saint-Georges et de Sainte-Marie ont uni leurs forces afin d'amasser des dons en argent et en denrées afin d'aider les plus défavorisés.

Les médias ont recueilli les dons de la population beauceronne entre 7 h et 9 h hier matin. À Saint-Georges, des dons en argent de 10 390,10 $ ont été amassés, en plus de 296,1 kilogrammes de denrées, pour une valeur totale de 12 018,65 $.

À Sainte-Marie, 1 755,18 $ de dons en argent et 10 kilogrammes de denrées ont été amassés, pour une valeur totale de 1 810,18 $. La Grande guignolée des médias a donc recueilli des dons pour une valeur totale de 13 828,83 $ pour sa 9e édition.

Les dons recueillis serviront à l’achèvement des paniers de Noël que Moisson Beauce distribuera à ses organismes 64 d’aide alimentaire accrédités dans la région de la Chaudière-Appalaches pendant la période des Fêtes.

La directrice générale de Moisson Beauce, Nicole Jacques, explique que « c’est grâce à ses fidèles donateurs que Moisson Beauce, par l’entremise de son réseau de partage, nourrit plus de 11 255 personnes par mois, dont 34% sont des enfants. »

« Encore une fois cette année, les dons généreusement amassés illustrent bien la solidarité beauceronne. C’est un réel bonheur de contribuer à cette journée, avec l’aide des médias et des bénévoles et ainsi faire partie de ce grand réseau d’entraide. Soyez assurés que vos dons, permettrons d’égayer le cœur des gens dans le besoin », ajoute Madame Jacques.

Notons que Moisson Beauce tient à remercier les pompiers de Saint-Georges et la Sûreté du Québec, qui ont contribué à la sécurité sur les lieux de cueillette, ainsi que L’Authentique Pose Café de Saint-Georges qui a offert le café aux bénévoles pendant la collecte.

L'organisme souhaite également dire merci aux les bénévoles des médias présents lors la collecte, ainsi qu'à la population qui a été, « encore une fois cette année, d’une immense générosité. »

Les pharmacies Jean Coutu et les épiceries Maxi, commerces « Amis de la Guignolée », continueront à recueillir les dons de la population jusqu’au dimanche 24 décembre prochain.

Rappelons que l'an dernier, la Grande guignolée des médias avait permis de récolter plus de 16 000 $.