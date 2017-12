Les chasseurs évitent un processus d’immatriculation compliqué

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) est soulagée de constater que ses recommandations ont été reconnues dans la mise en application de la Loi à la suite de l’annonce du ministère de la Sécurité publique (MSP).

Parmi celles-ci, notons qu’il est inscrit dans la loi qu’aucun tarif ne peut être fixé pour l’application de nouveau projet de loi.

Les autres recommandations de la FédéCP en commission parlementaire :

• L’amende a été réduite pour passer de 100 $ à 300 $ à 50 $ à 100 $ ;

• Les agents de protection de la faune n’auront pas le pouvoir de saisir des armes à feu ;

• Le burinage n’est pas une option retenue par les parlementaires afin d’identifier les armes ;

• Il n’est pas nécessaire d’avoir sur soi un document physique associé à l’immatriculation d’une arme à feu (à être confirmé).

Afin de se faire entendre, les chasseurs ont fait part de leur désaccord à leur député et se sont manifestés lors d’évènements publics. Ces derniers se sont impliqués en signant la pétition déposée à l’Assemblée nationale, qui a accueilli 58 500 signatures.

La FédéCP s’est également impliqué en rencontrant le ministre Coiteux et différents députés des partis composant l’opposition en plus de déposer un mémoire et l’a présenté à la commission parlementaire en avril 2016.