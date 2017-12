La Fédération québécoise des municipalités satisfaite de son action auprès du gouvernement du Québec

La Fédération québécoise des municipalités a dressé un bilan positif de son action auprès du gouvernement québécois au moment où la session parlementaire à l’Assemblée nationale était suspendue pour le congé des Fêtes.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire pour qu’un véritable partenariat d’égal à égal entre le gouvernement du Québec et les municipalités soit effectif, mais nous sommes sur la bonne voie. Il faut dire que notre Congrès a marqué le début d’un repositionnement du gouvernement dans son interaction avec les municipalités et les régions. La vieille manière de faire où tout se décidait en haut et où les régions devaient appliquer les décisions est en train de changer. Et ça, c’est à cause de l’action politique de la Fédération », a rappelé le président de la FQM, Richard Lehoux.

Parmi les bons coups du FQM, la Fédération a mentionné le règlement sur les hydrocarbures et les orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) sur le développement durable et les milieux de vie.

« Le mur-à-mur ne peut pas s’appliquer lorsque nous parlons d’aménagement du territoire ou de développement local ou régional. Les réalités sont trop différentes d’une région à l’autre. Et, personne n’est mieux placé que les municipalités locales et les MRC, nos gouvernements de proximité, pour identifier les besoins et appliquer les meilleures solutions afin de développer nos territoires et nos communautés », a ajouté M. Lehoux.