Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de 2017

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a dressé un bilan positif d’achalandage encore plus performant qu’en 2016.

Selon un sondage réalisé auprès des membres de l’association, entre le 1er juin et le 30 septembre 2017, plus de 71 % des entreprises ont obtenu un résultat d’achalandage en hausse ou égale par rapport à celui de l’an dernier.

Pendant cette période, la région a connu une hausse de 8,2 % au niveau du nombre d’unités occupées versus 2016. Cette performance hôtelière est l’une des plus enviables au Québec et surpasse Charlevoix, Québec et Montréal.

Les réseaux sociaux ont aussi connu une bonne année, puisque le nombre de demandes de publications est aussi à la hausse avec une augmentation de 7 % pour et a atteindre 9700 demandes. À noter que du 1er avril au 30 septembre, la visibilité de la région sur le web a atteint 1,7 million de consultations, soit plus de 9300 consultations par jour. C’est plus d’un million de visites sur le site Internet et près de 700 000 visionnements des vidéos (plus de 1 m 20 s), ce qui représente une augmentation de 16 % comparativement à l’an dernier.

« Avec une météo particulièrement favorable conjuguée à un taux de change intéressant et un prix de l’essence à la baisse, la table était bien mise pour éveiller la clientèle touristique et réaliser des escapades dans la région », était heureuse de dire la directrice marketing de TCA, Odile Turgeon