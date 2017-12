RCM Modulaire organisera le tirage d'un chalet quatre saisons au profit de Leucan

Le lundi 11 décembre dernier, le "Groupe RCM, solutions modulaires" a annoncé la tenue d'un tirage inédit au profit de Leucan région Québec, celui d'un chalet quatre saisons d'une valeur de 110 000 $. Rappelons que le président de RCM Modulaire, Gilbert Trudeau, sera le président d'honneur de cette 15e édition du Défi têtes rasées Leucan à Saint-Georges.

M. Trudeau, ses employés ainsi que ses fournisseurs et commanditaires ont invité la population à acheter des billets au coût de 20 $ afin de pouvoir gagner l'un de ces deux prix :

1er prix : un chalet 4 saisons d'une valeur de 110 000 $ (excluant le terrain) ou 25 000 $ en argent comptant

2e prix : un certificat-cadeau de 5 000 $ chez Meubles Léon Saint-Georges

Fondé en 2000, rappelons que le Groupe RCM Modulaire est rapidement devenu la référence en construction modulaire au Québec, l'entreprise ayant développé son expertise à travers des projets de campements miniers, d'immeubles à logements, d'hôtels et de condominiums réalisés et livrés au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

Informations pratiques sur le tirage

Le tirage aura lieu durant le Festival du bûcheron de Saint-Benoît-Labre, le 2 juin 2018, aux alentours de 20h. Les billets sont en vente au Groupe RCM Modulaire, chez BGP Honda et Meubles Léon St-Georges. Dès le 15 janvier, d'autres points de vente seront annoncés par la suite. Plus de détails en cliquant sur le lien suivant : https://www.leucan.qc.ca/fr/activite-de-financement/le-chalet-leucan/.