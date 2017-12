Des bons d’essence de 50 $ seront attribués aux bénévoles de l'Opération Nez rouge

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins a un besoin criant de bénévoles pour la soirée du samedi 16 décembre prochain. Pour l'occasion, l'organisation offrira des bons d'essence de 50 $, en plus des prix de présence habituels, afin de susciter l'implication bénévole et d'ainsi pouvoir raccompagner encore plus de gens en toute sécurité.

Les besoins minimaux anticipés en équipes de raccompagnateurs pour le samedi 16 décembre prochain sont de six équipes pour le secteur Etchemins, de 15 équipes pour le secteur Beauce-Nord et de 30 équipes pour le secteur Chaudière.

Afin de susciter l’implication bénévole pour la soirée du samedi 16 décembre, Opération Nez rouge Beauce-Etchemins attribuera, grâce à son partenaire régional FILGO, des bons d’essence de 50 $ à ses bénévoles, en plus des prix de présence réguliers.

Il y aura donc un bon d'essence de 50 $ qui sera remis parmi les six équipes de la centrale située à l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin, deux bons d'essence pour les 15 équipes basées à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie (ou trois bons d'essence s'il y a 20 équipes et plus), et trois bons d'essence pour les 25 équipes basées à la polyvalente de Saint-Georges (ou quatre bons d'essence s'il y a 30 équipes et plus).

Les personnes intéressées à être devenir bénévoles peuvent s’inscrire sur Internet en se rendant sur le site www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais, afin de favoriser leur accréditation.

Ces dernières sont également invitées à se rendre directement à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service, si elles le préfèrent, afin de prêter main forte à l'organisation de l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins.

Tous les détails concernant les numéros de téléphone de chacune des centrales locales de l'ONR ou encore les statistiques de la première fin de semaine de service de l'année 2017 se trouvent dans l'un ou l'autre de nos articles mentionnés ci-haut.