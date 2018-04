5 méthodes pour avoir des dents bien blanches

Article commandité

La confiance en soi passe souvent par un beau sourire parce que c’est le premier acte de communication. Or, la couleur des dents n’est pas seulement la conséquence de l’hygiène bucco-dentaire. Elle peut être d’origine génétique, provenir de mauvaises habitudes alimentaires comme la consommation de thé, de café, de vin rouge ou de tabac… ou encore de l’attaque acide des sucres, et enfin de l’âge. Comment en finir avec les dents tristes ?

Éliminer les tâches superficielles

Un brossage avec du bicarbonate de soude aura l’avantage d’éliminer les bactéries responsables de la plaque dentaire. Il s’attaque au tartre et le dissout. Néanmoins, le bicarbonate est très abrasif et modifie le pH de la salive. De plus, il polit trop les dents et fragilise l’émail. Utilisez-le seulement une à deux fois par mois.

Détartrer ses dents

Éliminer la substance blanchâtre qui s’agglomère sur vos dents est une bonne façon de retrouver toute la brillance de l’émail. Suivi d’un polissage, les taches disparaîtront.

Blanchir

Le peroxyde d’hydrogène, un dérivé d’eau oxygénée, est un produit très efficace pour le blanchiment des dents. Cependant, les produits commercialisés n’en proposent qu’une faible concentration. La meilleure solution reste donc un traitement de blanchiment des dents rapide et très sécuritaire chez un dentiste selon une technique adaptée à votre denture.

Deux possibilités s’offrent à vous : une séance en cabinet nécessitant des gestes précis ou un protocole personnalisé et plus doux à la maison. Une gouttière sera réalisée à partir du moulage de vos dents et un kit de blanchiment vous sera remis. Il vous faudra procéder au traitement 20 à 30 minutes par jour durant deux semaines. Le résultat sera parfait.

Poser des facettes

La pose de facettes dentaires en porcelaine se réalise en une seule séance en cabinet dentaire. Outre le blanchiment parfaitement naturel, son intérêt réside dans la restauration de dents abîmées, irrégulières ou précocement usées.

Changer de brosse à dents régulièrement

L’entretien de vos dents passe par un brossage régulier et approfondi. Si vous ne changez pas de brosse à dents souvent, le brossage deviendra moins efficace. Les mouvements d’une brosse à dents électrique ont l’avantage de favoriser l’élimination des bactéries responsables de la formation de tartre.

Procédez au premier brossage le matin avant le petit-déjeuner. La présence de fluor dans la salive protègera votre émail. N’oubliez pas le fil dentaire. Des dentifrices pigmentés bleus donneront à vos dents une impression plus blanche.

La couleur des dents n’est plus une fatalité, mais il ne faut pas faire n’importe quoi, certains produits restent potentiellement dangereux.