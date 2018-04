Le top 9 des adresses où passer une bonne soirée à Montréal

Article commandité

Il n'est pas difficile d'apprécier une sortie dans une ville comme Montréal qui semble dédiée à la fête non-stop, mais parfois il est compliqué de choisir et de se décider : on vous donne un coup de main avec quelques adresses triées sur le volet.

Pour boire un verre après l'effort

« Dieu du ciel ! » à la frontière du Mile-End et du Plateau semble à juste titre collecter les faveurs des amateurs de bière détente après le travail. Ouvert jusqu'à 3 heures du matin, la fête peut s'y prolonger jusqu'à plus soif en attendant qu'arrive votre Uber.

Pour une ambiance jazzy

Vous aurez le choix entre deux établissements montréalais prisés des amateurs de lieux étriqués pour prendre un verre en musique live dans une ambiance typique de club de jazz : le House of Jazz à deux rues du Musée McCord ou, plus excentré, l'Upstairs à la rue MacKay. Ils deviennent très vite incontournables au mois de juillet durant le Festival de Jazz de Montréal.

Pour se relaxer dans un hôtel de luxe

Un restaurant dans un hôtel de luxe à Montréal ça vous tente ? Le SIX, situé au niveau 6 du Hyatt Regency du centre-ville, est devenu une adresse de choix au cœur du Quartier des spectacles. Une magnifique carte des vins et une agréable terrasse donnant sur la Place des Arts en sont les meilleurs atouts pour passer une soirée voluptueuse dans un Resto Lounge des plus agréables.

Pour une soirée rigolade

Si vous avez un grand besoin de cramper toute la nuit, le rendez-vous indispensable le plus couru d'Amérique du Nord est Le Bordel. On parle bien ici de Comédie Club et de performances d'artistes connus ou inconnus qui égayeront vos nuits montréalaises de leurs monologues hilarants...

Si l'affiche ne vous convient pas, vous aurez toujours le loisir d'essayer dans le même quartier le Comedy Abroad !, un autre Comédie Club célèbre de Montréal où se croisent les talents les plus divers.

Pour danser jusqu'au bout de la nuit

Il est toujours difficile de tirer du lot la meilleure discothèque tant les goûts et les couleurs dépendent de chacun. Alors, puisqu'il faut n'en choisir qu'une, on vous en recommandera trois... Les incontournables de Montréal pour aller danser se nomment, dans le désordre, SIX49 (ou 649 pour les moins branchés), Muzique et Electric Avenue. Vous n'êtes pas d'accord ?